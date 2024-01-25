İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi rekor tanımıyor!

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Başakşehir galibiyetiyle birlikte kırdığı rekorları geliştirdi.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi rekor tanımıyor!
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25 Ocak 2024 14:31
Son güncelleme 25 Ocak 2024 14:32
Süper Lig'de 22. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe, Başakşehir'i Michy Batshuayi'nin 90+4. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle zirvedeki yerine koruyan Sarı-lacivertli ekip birçok ilke de imza attı.

İsmail Kartal'ın yönetimindeki Fenerbahçe 2023-24 sezonu itibariyle lig tarihinde 22'nci maçlar sonunda 57 puanla en yüksek puana ulaşan ekip oldu.

Başakşehir karşısında rakip ceza sahasında 71 kez topla buluşan Fenerbahçe bu konuda da Süper Lig rekorunu kırdı.

Toplam 35 resmi maçta 99 gole ulaşan Sarı-lacivertli ekip maç başına 2.8 gol ortalamasına ulaştı. Ligde lider konumda bulunan Fenerbahçe, Avrupa'da grubundan lider çıkıp son 16 turuna kalmayı başardı.



 
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