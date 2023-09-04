İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si ligde yenilgiyi unuttu

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünde çıktığı son 20 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si ligde yenilgiyi unuttu
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04 Eylül 2023 01:09
Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünde çıktığı son 20 resmi maçı da kaybetmedi.

Sarı-lacivertlilerde ikinci dönemini 2021-2022 sezonunda yaşayan İsmail Kartal, o dönem ligdeki son 11 maçta yenilgi görmemişti. Bu sezon da takımıyla 9 resmi maçta 9 galibiyet alan Kartal, sarı-lacivertlilerin başındaki yenilmezlik serisini 20 karşılaşmaya çıkardı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 17 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

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