İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'si ligde yenilgiyi unuttu

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünde çıktığı son 20 resmi maçı da kaybetmedi.
Sarı-lacivertlilerde ikinci dönemini 2021-2022 sezonunda yaşayan İsmail Kartal, o dönem ligdeki son 11 maçta yenilgi görmemişti. Bu sezon da takımıyla 9 resmi maçta 9 galibiyet alan Kartal, sarı-lacivertlilerin başındaki yenilmezlik serisini 20 karşılaşmaya çıkardı.
Fenerbahçe, bu maçlarda 17 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
Sarı-lacivertlilerde ikinci dönemini 2021-2022 sezonunda yaşayan İsmail Kartal, o dönem ligdeki son 11 maçta yenilgi görmemişti. Bu sezon da takımıyla 9 resmi maçta 9 galibiyet alan Kartal, sarı-lacivertlilerin başındaki yenilmezlik serisini 20 karşılaşmaya çıkardı.
Fenerbahçe, bu maçlarda 17 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.