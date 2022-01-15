İsmail Kartal'ın ekibine Barcelona'dan yardımcı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal, ekibini kuruyor. 60 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce Barcelona'nın Türkiye akademisinin antrenörü olan Sercan Terzioğlu'nu teknik heyetine alacak.
Terzioğlu, Antalya ve Konyaspor'da yardımcı antrenörlüğün yanı sıra Fenerbahçe altyapısında teknik direktörlük yapmıştı.
Ekipteki diğer isimler Recep Karatepe, Haluk Kaplan, Kemal Kurak, Kerem Güneş ve Cengiz Sirkan olacak.
Terzioğlu, Antalya ve Konyaspor'da yardımcı antrenörlüğün yanı sıra Fenerbahçe altyapısında teknik direktörlük yapmıştı.
Ekipteki diğer isimler Recep Karatepe, Haluk Kaplan, Kemal Kurak, Kerem Güneş ve Cengiz Sirkan olacak.