İsmail Kartal'ın ekibinde Pereira sürprizi!

Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi resmen başladı. Kartal bir önceki dönem çalıştığı ekibin tamamıyla yeniden Samandıra'da göreve başladı. Bu arada İsmail Kartal'ın ekibine takviye geliyor. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'ın ekibinde Pereira sürprizi!
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30 Haziran 2023 12:14
Son güncelleme 30 Haziran 2023 12:18
Fenerbahçe'de resmi olarak açıklanan teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibine takviye yapılacağı konuşuluyordu.

Daha önceki dönem Fenerbahçe'de beraber çalıştığı ekibin tamamıyla yeniden çalışacak olan Kartal'a sürpriz bir yardımcı geliyor. Detaylar haberimizde...

PEREIRA'NIN EKİBİNDEN TAKVİYE!

İsmail Kartal'ın ekibine sürpriz bir ismin katılacağı iddia edildi. Daha önce yıllarda Vitor Pereira'nın eski yardımcısı olarak çalışan Filipe Almeida'nın Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile birlikte çalışacağı belirtildi.

Pereira ile 26 yıllık bir dostlukları olan Filipe Almeira'nın arası Flamengo'ya gitmesiyle bozulmuştu. Almeida, 2009 yılında sol böbreğini Vitor Pereira'nın kızına bağışlamıştı.

Bu arada Filipe Almeida'nın adı Fatih Karagümrük teknik direktörlüğü için de geçiyordu. 




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