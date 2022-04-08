İsmail Kartal'ın derbi planı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisinde takımın fizik-kondisyon gücüne ve son dakikalardaki yüksek performansına güveniyor...

Haber; Takvim, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'ın derbi planı
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08 Nisan 2022 10:16
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın derbi taktiği büyük oranda şekillenmiş durumda. Sarı-Lacivertli takımın teknik patronu, Galatasaray derbisinde takımından hem yüksek pas yüzdesiyle birlikte aynı zamanda yüksek tempo beklerken, takımının fizik kondisyon gücüne de fazlasıyla güveniyor. Kartal, seyircinin desteğiyle baskı yapıp maçı kopartmak istiyor ama erken gol gelmezse Fenerbahçe sabırlı oynayacak. Takımının 120 km'yi aşan koşu mesafelerini de hesaba katan Kartal, Galatasaray'ın erken yorulacağını, yapacağı genç yıldız Arda Güler ve 1-2 değişiklikle karşılaşmayı son 15-20 dakikada kopartabileceğini hesap ediyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de attığı 54 golün 16'sını maçların son 15 dakikasında bulmuş ve maçların sonunu iyi oynadığını defalarca ispat etmişti.

SAMANDIRA'DA YÜKSEK TEMPO

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına dün yaptığı idmanla devam etti. İsmail Kartal yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Yüksek tempoda geçen idmanda futbolcuların hırsı dikkat çekti. Fenerbahçe, hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla devam edecek. 

 

 

 

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