İsmail Kartal'ın derbi kozu: İrfan Can Kahveci

Fenerbahçe'de Kayserispor galibiyetinde büyük payı olan İrfan Can Kahveci'nin yeteneklerine çok güvenen İsmail Kartal, Galatasaray derbisindeki oyun planını da yıldız futbolcunun üzerine kuracak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'ın derbi kozu: İrfan Can Kahveci
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05 Nisan 2022 12:42
Galatasaray derbisi hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın derbi planı hazır. Mesut Özil'in yokluğunda Kartal oyun planını İrfan Can Kahveci'nin üzerine kurmayı planlıyor...

İrfan Can Kahveci, her geçen hafta yükselen performansını Milli ara sonrası oynanan Kayserispor mücadelesinde zirveye çıkarmıştı. Yıldız futbolcu önce Diego Rossi'ye harika bir asist yapmış, ardından jeneriklik bir gole imza atarak galibiyette büyük pay sahibi olmuştu.

Özellikle Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasının ardından 26 yaşındaki oyuncunun takım içindeki rolü daha da arttı. İsmail Kartal, artık her maçta hücumun patronluğunu İrfan Can'a veriyor.

Öğrencisinin yeteneklerine çok güvenen Kartal, Galatasaray derbisindeki oyun planını da yıldız futbolcunun üzerine kuracak. Kartal, saha içinde tamamen serbest bıraktığı İrfan'ın, Aslan'a karşı elde edilecek zaferde de kilit rol oynayacağına inanıyor.  



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