İsmail Kartal'ın derbi jokeri: Ferdi Kadıoğlu!

Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'a karşı önemli bir derbi mücadelesine çıkacak Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal hazırlıklarını sürdürüyor.



Hem rakip analizlerinde hem de taktik çalışmalarda Ferdi Kadıoğlu'nun ismi ön plana çıkıyor. Sakatlığını tamamen atlatan ve Kayserispor deplasmanında süre alan Ferdi'nin Galatasaray maçının kilit ismi olması hedefleniyor.



Kerem'e göre 24 yaşındaki futbolcunun çok yönlü olması teknik heyetin elini ciddi anlamda güçlendiriyor. Şu anda Galatasaray'da sakatlığı bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun durumunu takip eden sarı-lacivertliler, rakibin Kerem'li ya da Kerem'siz kadrosuna göre birçok opsiyonun üzerinde duruyor.



Ferdi'nin sol bek başlamasının yanısıra ilk 11'de olmayıp daha sonra oyuna dahil edilebileceği de kaydediliyor. Genç yıldızın esas yeri olan sol açıkta da kullanılması hesaplanıyor. Novak ve Szalai gibi sol bekte oynayan iki ismin şu an hazır olması Ferdi'yi sol açıkta kullanma anlamında İsmail Kartal'ı rahatlatıyor.



Joker gibi



Sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 kazanılan derbide sağ bekte görev yapan Ferdi Kadıoğlu, adeta bir joker gibi her yerde oynayabiliyor. Hatta orta saha merkezde de rahatlıkla oynayabilen başarılı futbolcunun burada da kullanılabileceği vurgulanıyor. Rakibini şaşırtmak isteyen Fenerbahçe'nin teknik heyeti, Ferdi Kadıoğlu'nun joker özelliğinin maçın sonucunu direkt etkileyebileceğine inanıyor.



