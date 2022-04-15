İsmail Kartal'ın çalışkan kaptanları!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, kaptanlık görevini takımda en çok çalışan isimlere verdi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'ın çalışkan kaptanları!
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15 Nisan 2022 12:07
Fenerbahçe'de kadro yapısını önemli dokunuşlarla şahlandıran teknik direktör İsmail Kartal, kaptanlık görevini de takımın çalışkan isimlerine verdi.

Kartal, kadro dışı bıraktığı kaptanlar Mesut ve Ozan ile uzun süredir ilk 11 şansı bulamayan Gustavo'un yerine Mert Hakan, İrfan Can, Altay ve Serdar Aziz'e bu sorumluluğu verdi.

Galatasaray derbisi öncesi Mert Hakan'ın arkadaşlarını yemeğe götürüp motivasyon konuşması yapması ve maçtaki hırslı futbolu Kartal'ın kaptan seçiminde doğru tercih yaptığını gösterdi. 

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