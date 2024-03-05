İsmail Kartal'ın Çağlar Söyüncü sevinci

Milli stoper Çağlar Söyüncü Atletico'dan sonra geldiği Fenerbahçe'de her maç performansını artırarak İsmail Kartal'ın güvenini boşa çıkarmadı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'ın Çağlar Söyüncü sevinci
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05 Mart 2024 09:07
İsmail Kartal'ın ısrarla kadrosunda görmek istediği milli stoper Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe formasıyla yeniden eski formuna ulaştı.

Atletico Madrid'de istediği kadar şans bulamayan ve ara transfer döneminde maddi anlamda büyük fedakârlık yaparak gelen yıldız oyuncu, aradığı çıkışı sarı lacivertli formayla yakalayarak hocasının güvenini boşa çıkarmadı.

EURO 2024 MOTİVASYONU

Sözleşme imzaladığı hafta ayağının tozuyla ilk 11'e çıkan Çağlar, ligde 5 maçta da 90'ar dakika sahada kaldı. Her maç üzerine koyarak eski gücüne ulaşan yıldız futbolcu sağlam fiziği, ikili mücadelelerde pes etmeyen oyun karakteri ve hava toplarında hakimiyetiyle EURO 2024'te Milli Takım formasını giymekte kararlı olduğunu gösterdi. Çağlar Söyüncü'nün yükselen grafiği istatistiklere de yansıdı.

İSTATİSTİKLERİ ÇOK İYİ

Maç başına 4.4 hava topu kazanma yüzdesiyle oynayan Çağlar yüzde 69'luk bir oran tutturdu. Çağlar, rakipleriyle girdiği ikili mücadelelerin yüzde 59'unda galip ayrılmayı başardı. Maç başına pas arası (1.2), maç başına top çalma (1.2) performansıyla da dikkat çekti. Çağlar Söyüncü, maç başına topu geri kazanma (5.2) ve maç başına tehlike engelleme (5.8) istatistiklerinde başarılı bir oran yakalamayı başardı. 

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