İsmail Kartal'ın azmi, takdir topluyor

Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktörlük için Jorge Jesus ile görüşe de mevcut teknik adam İsmail Kartal takımın başında kalmaya devam edecekmiş gibi hırsla çalışıyor.



Dünkü idman öncesi oyuncularla kısa bir toplantı yapan usta hocanın "Kalan 2 maç hiçbir şeyi değiştirmeyecek ama sezon boyu üzülen taraftarımıza en azından moral olacaktır. Bu kulübün sevenleri için sezonu galibiyetlerle kapatalım" dediği belirtildi. Kartal'ın gidecek olmasına rağmen gösterdiği bu azim camiada takdirle karşılanıyor.

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