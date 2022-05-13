İsmail Kartal'ın azmi, takdir topluyor

Fenerbahçe'de sezon sonunda görevde kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan İsmail Kartal'ın çalışma disiplini, camiadan takdir topluyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'ın azmi, takdir topluyor
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13 Mayıs 2022 11:36
Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktörlük için Jorge Jesus ile görüşe de mevcut teknik adam İsmail Kartal takımın başında kalmaya devam edecekmiş gibi hırsla çalışıyor.

Dünkü idman öncesi oyuncularla kısa bir toplantı yapan usta hocanın "Kalan 2 maç hiçbir şeyi değiştirmeyecek ama sezon boyu üzülen taraftarımıza en azından moral olacaktır. Bu kulübün sevenleri için sezonu galibiyetlerle kapatalım" dediği belirtildi. Kartal'ın gidecek olmasına rağmen gösterdiği bu azim camiada takdirle karşılanıyor.
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