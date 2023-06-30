İsmail Kartal'ın Arda Güler kararı!

Fenerbahçe'de şampiyonluk parolasıyla göreve gelen İsmail Kartal, ilk olarak Arda Güler'i ikna etmeye çalışacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'ın Arda Güler kararı!
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30 Haziran 2023 10:11
Son güncelleme 30 Haziran 2023 12:04
Fenerbahçe'de üçüncü kez göreve gelen ve bu alanda sarı-lacivertli kulübün tarihine geçen İsmail Kartal, öncelikli olarak Arda Güler'i takımda tutmak istiyor.

Sarı-lacivertli takımın genç ismi Arda Güler, Fenerbahçe A Takımı'nda ilk kez 2021-22 sezonunda Vitor Pereira döneminde formayı giymişti. Ancak Portekizli teknik adam, o dönem 17 yaşında olan genç yıldızı sadece 4 maçta, toplam 46 dakika oynatmıştı. Pereira'dan sonra göreve gelen İsmail Kartal ise Arda'yı 12 resmi mücadelede 327 dakika sahada tuttu. Süper yetenek bu karşılaşmalarda 3 gol, 4 asistlik katkı sağladı. İsmail Kartal, Arda Güler'in ayrılık ihtimalinin son derece yüksek olduğu bir dönemde yeniden göreve geldi.

ARDA GÜLER İLE GÖRÜŞECEK!

İsmail Kartal'ın yeni sezon için önceliklerinden biri, genç yeteneği kalmaya ikna etmek. Kartal'ın bu hafta Arda Güler ile özel bir görüşme yapacağı öğrenildi.

"TARİHE GEÇEREK AYRIL!"

62 yaşındaki teknik adamın, 18 yaşındaki yıldızdan, bu sezon da Fenerbahçe'de kalmasını ve şampiyonluk yarışı verecek kadronun en önemli parçası olmasını isteyeceği kaydedildi. Kartal'ın Arda'ya, "Buradan şampiyonluk yaşayarak, tarihe geçerek ayrıl" mesajını vereceği belirtildi.

Başta Barcelona olmak üzere birçok Avrupa devinin transfer gündeminde olan Arda Güler'in, İsmail Kartal'ın bu talebi sonrasında nasıl bir cevap vereceği merakla bekleniyor.



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