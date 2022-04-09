İsmail Kartal, ilk golü yemek istemiyor!

Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe'de İsmail Kartal adım adım derbi planlarına çalışıyor. Sahadan mutlaka 3 puanla ayrılmak isteyen Kartal, 90 dakika işleyecek bir çalışmanın üzerinde duruyor.



Özellikle savunma kısmını riske etmek istemeyen tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'ın 1-0 öne geçmesi halinde zor bir maçın kendilerini bekleyeceğini biliyor.



Rakiplerinin Avrupa Ligi'nde Barcelona deplasmanında savunma futbolunda gösterdiği başarıyı tahlil eden İsmail Kartal, kendi defansında bir açık vermekten çekiniyor.



Bu anlamda da Kartal, maçın başlangıcından itibaren futbolcularının dengeli, kontrollü ve sabırlı olmasını istiyor. Savunmanın hücum kadar önemli olduğuna inanan Fenerbahçe'nin hocası, bazı futbolcularını özel hazırlıyor.



Bilhassa Osayi Samuel'in hücum girişiminin kritik olduğu düşünülüyor. Hem hücuma çıkışlar hem savunmaya dönüşler hem de oyunun kontrolü üzerinde ciddi çalışmalar yapılıyor.



Osayi güvencesi



Sarı-lacivertlilerde Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun durumu yakından takip ediliyor. Sakatlığı bulunan Kerem'in Kadıköy'de sahada olup olmayacağı teknik heyet tarafından izleniyor. Sol kanatta görev yapan Kerem'in karşısında Osayi Samuel'in olması, İsmail Kartal'ın elini güçlendiriyor.



Daha önce Trabzonspor karşısında Nwakaeme gibi önemli bir ismi tutmayı başaran Osayi'nin, Kerem'in oynaması durumunda çok zorlanmayacağına inanılıyor.





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