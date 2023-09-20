İsmail Kartal, iki isimden vazgeçmiyor

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek ve Aleksander Djiku ideal 11'de yer alıyor. Antalyapor'la oynanan son maçta İsmail cezası yüzünden forma giyemedi, yedek soyunan Djiku da şans bulamadı.
İsmail'in eksikliği orta sahada fazlasıyla hissedildi. Yaşanan sıkıntı sarı-lacivertlerin bu sezon en çok zorlandığı maçı oynamasına sebep oldu. Savunma hattında da problem vardı. Burada da Djiku-Becao ikilisi birlikte değildi. İsmail'in yerinde Zajc'a görev veren teknik heyet savunmadaki ikiliyi bozmak zorunda kaldı.
İsmail'in ilk 11'e dönüşü ile kontenjan sorunu aşılacak. Böylece Becao ve Djiuku birlikte forma giyecek. Becao sert yapısıyla dikkat çekerken Djiku ise topu oyuna daha iyi sokan bir profile sahip. Bu açıdan savunmada birbirlerini tamamlayan bir yapı oluşturuyorlar. Bu ikilinin önünde İsmail'in oynayacak olması takım savunmasını daha güçlü hale getirecek.
Altı numara transferi yapmayan sarı-lacivertliler, İsmail ve Crespo ile devam etme kararı aldı. Şu an için gerek performans gerekse de yerli olması sebebiyle İsmail ilk 11'in değişilmez ismi. Crespo ise alternatif oyuncu olacak. Crespo, İsmail Kartal'ın ilk döneminde takımın yükselen değeriydi. Ancak Portekizli oyuncu yeni sezona iyi başlayamadı. Teknik heyetin, Crespo'yu eski günlerine döndürmek için yoğun çaba harcadığı aktarıldı.
İsmail'in eksikliği orta sahada fazlasıyla hissedildi. Yaşanan sıkıntı sarı-lacivertlerin bu sezon en çok zorlandığı maçı oynamasına sebep oldu. Savunma hattında da problem vardı. Burada da Djiku-Becao ikilisi birlikte değildi. İsmail'in yerinde Zajc'a görev veren teknik heyet savunmadaki ikiliyi bozmak zorunda kaldı.
İsmail'in ilk 11'e dönüşü ile kontenjan sorunu aşılacak. Böylece Becao ve Djiuku birlikte forma giyecek. Becao sert yapısıyla dikkat çekerken Djiku ise topu oyuna daha iyi sokan bir profile sahip. Bu açıdan savunmada birbirlerini tamamlayan bir yapı oluşturuyorlar. Bu ikilinin önünde İsmail'in oynayacak olması takım savunmasını daha güçlü hale getirecek.
Altı numara transferi yapmayan sarı-lacivertliler, İsmail ve Crespo ile devam etme kararı aldı. Şu an için gerek performans gerekse de yerli olması sebebiyle İsmail ilk 11'in değişilmez ismi. Crespo ise alternatif oyuncu olacak. Crespo, İsmail Kartal'ın ilk döneminde takımın yükselen değeriydi. Ancak Portekizli oyuncu yeni sezona iyi başlayamadı. Teknik heyetin, Crespo'yu eski günlerine döndürmek için yoğun çaba harcadığı aktarıldı.