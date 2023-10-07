Üç günde bir maç yapılması nedeniyle birçok maça rotasyon yaparak çıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa karşısında ideal 11'ine dönecek.
YILDIZLAR FORMASINI GERİ ALACAK
Spartak Trnava mücadelesinde vazgeçilmez isimlerini yedeğe çeken ve tam 9 değişiklik yapan Kartal, hem milli araya moralli girme hem de galibiyet serisini sürdürme adına ideal 11'ini sahaya sürecek. Dzeko, Tadic, Szymanski, Fred gibi yıldızlar formasını geri alacak.
Öte yandan Trnava maçında sakatlanan King'in ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi. Tedbir amaçlı önceki günkü mücadelenin kadrosuna alınmayan İrfan Can Kahveci'nin de Kasımpaşa maçına yetişmesi bekleniyor.
YILDIZLAR FORMASINI GERİ ALACAK
Spartak Trnava mücadelesinde vazgeçilmez isimlerini yedeğe çeken ve tam 9 değişiklik yapan Kartal, hem milli araya moralli girme hem de galibiyet serisini sürdürme adına ideal 11'ini sahaya sürecek. Dzeko, Tadic, Szymanski, Fred gibi yıldızlar formasını geri alacak.
Öte yandan Trnava maçında sakatlanan King'in ciddi bir durumunun olmadığı öğrenildi. Tedbir amaçlı önceki günkü mücadelenin kadrosuna alınmayan İrfan Can Kahveci'nin de Kasımpaşa maçına yetişmesi bekleniyor.