İsmail Kartal için bir derbiden fazlası!

Süper Lig'de sezonun son derbisinde bugün Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe'de tüm gözler teknik direktör İsmail Kartal'ın üzerinde olacak. Son dönemde yeni teknik direktör adaylarının artması ve özellikle Jorge Jesus isminin öne çıkması sonrası İsmail Kartal'ın reaksiyonu merak ediliyor.



Tüm gündemden ve kamuoyunda çıkan haberlerden bağımsız hareket ederek sadece işine odaklanan Kartal, Beşiktaş derbisinden mutlaka 3 puan hedefliyor. Hem sezonun son derbisi olması hem ikincilik hedefini perçinlemek hem de taraftarlarına son bir derbi zaferi hediye etmek isteyen tecrübeli çalıştırıcı, Vodafone Park'taki maça çok önem veriyor.



Her ne kadar kadroda Kim Min Jae, Serdar Aziz ve Arda Güler gibi çok önemli yıldızlar eksik olsa da İsmail Kartal elindeki mevcut oyuncularına çok güveniyor.



PSİKOLOJİK OLARAK DA HAZIRLADI



Futbolcularını taktik hamleler kadar psikolojik olarak da maça hazırlamaya çalışan 60 yaşındaki teknik direktör, galibiyet serisini de sürdürmek istiyor.



Fenerbahçe'deki ikinci döneminde çok iyi bir ivme yakalayan ve şu anda tribünlerin desteğini tamamen arkasına alan İsmail Kartal, bilhassa taraftarları için Beşiktaş maçından 3 puanı almayı amaçlıyor.



Bu sezon Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan, Galatasaray'ı da 2-0 yenen İsmail Kartal, Beşiktaş maçında da olumlu bir sonuç çıkarmayı da hedefliyor.



İsmail Kartal'ın her ne kadar 4 puanlık bir avantaj olsa da hata yapmadan ikinci sırayı kaptırmamak ve Şampiyonlar Ligi biletini almış bir şekilde sezonu tamamlamak için yoğun mesai harcadığı biliniyor.



İSMAİL KARTAL'A DEV DESTEK



Son dönemde her ne kadar yeni teknik direktör görüşmeleri olsa da tribünlerde İsmail Kartal'a bir kez daha büyük bir destek geldi. Kadıköy'de taraftarlı antrenmanda sarı-laciverti tribünler İsmail Kartal'ı çağırdı ve bağrına bastı. Uzun süre tecrübeli teknik direktör için tezahüratlar yapıldı. 60 yaşındaki çalıştırıcı ayakta alkışlandı. İsmail Kartal da taraftarların sevgisine alkışlarla ve selamlayarak karşılık verdi.