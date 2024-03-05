İsmail Kartal'ı sevindiren zor tercih

Fenerbahçe'de performanslarıyla öne çıkan bazı isimlerin rekabeti de dikkat çekmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde bu süreçte İsmail Kartal'ın ise oyuncu tercihi konusunda tatlı bir endişesi var.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmail Kartal'ı sevindiren zor tercih
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Mart 2024 11:40
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Cengiz Ünder'in sezon başındaki uzun süreli sakatlığı döneminde aynı bölgede oynayan İrfan Can Kahveci, yıldızın oyuncunun en büyük yardımcısı ve destekçisi oldu.

Medyadan eleştiriler geldiğinde de İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder'e sürekli moral desteğinde bulundu. Şimdi ise durum tersine döndü.

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile oynadığı maç öncesindeki idmanda sakatlık yaşayan ve adalesinde 2. derecede yırtık oluşan İrfan Can Kahveci'nin en büyük destekçisi Cengiz Ünder oldu. Cengiz, İrfan Can'ın tedavi sürecinde kendisini bir an olsun yalnız bırakmıyor.

KIYASIYA FORMA REKABETİ

Sağ kanatta bu iki isim arasında yaşanan müthiş rekabet ikilinin dostluğuna en küçük bir zarar getirmediği gibi birbirlerine en küçük bir destekte bile geri kalmıyorlar.

İki yıldız isim bu sezon takımına toplamda 18 ile 7 asistlik katkı verdi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery