İsmail Kartal'ı bekleyen sıkıntı!

Fenerbahçe'de ilk 11'den iki yerli oyuncu İsmail Yüksek ve İrfan Can Eğribayat'ın çıkacak olması İsmail Kartal'ı kara kara düşündürüyor.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'ı bekleyen sıkıntı!
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15 Eylül 2023 11:46
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında Hırvat kaleci Livakovic ilk kez görev yapacak. İsmail Yüksek ise kırmızı krart cezalısı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. İlk 11'den 2 yerli oyuncu olan İrfan Can Eğribayat ve İsmail Yüksek'in çıkıyor olması teknik direktör İsmail Kartal'ı kara kara düşündürüyor.

8+3 kuralına göre en az 3 yerli oyuncuya ilk 11'de yer vermek zorunda olan Kartal, ön liberoya Crespo'yu koyması durumunda yerli oyuncu konusunda sıkıntıya düşüyor.Ferdi Kadıoğlu'nun sol bekte yer alması kesin.

İsmail Kartal'ın sağ kanatta İrfan Can Kahveci ya da Cengiz Ünder'i, forvet arkasında da Mert Hakan Yandaş'ı oynatması bekleniyor. 

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