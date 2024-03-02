İsmail Kartal: ''Her maçı kazanmalıyız!''

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını son yaptığı idmanla tamamlarken, Teknik Direktör İsmail Kartal da oyuncularına, "Her maçımız final. Artık telafisi olmayan haftalara giriyoruz. Rakiplerimize bakmadan çıkıp her maçımızı kazanmalıyız" dediği öğrenildi.
MKE Ankaragücü'ne yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen sarı-lacivertli takımda tecrübeli çalıştırıcının yanında kaptanlar da yaptıkları toplantılarda hafta boyunca moral olarak takımı ayağa kaldırdı. Kartal, bugüne kadar yol kazaları yaşasalar da iyi performans gösterdiklerini belirterek, "Her takım gibi biz de hesapta olmayan kayıplar yaşadık. Kimseye değil kendimize bakmalıyız. Ben size güveniyorum. Siz de ne kadar güçlü bir takım olduğumuzun farkındasınız. Bu yüzden Hatay deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmemeliyiz" ifadelerini kullandı.
Eksiklerin kendilerine fazla etkilemeyeceğini de aktaran sarı-lacivertli kulübün teknik patronunun, "Takımımızda sakat ve cezalı olan isimler var. Fakat hepinizin her an oynayacakmış gibi hazır olduğunuzu biliyorum. Her zaman en hazır 11'i sahaya çıkarıyorum. Yine aynısını yapacağım. Rakibimiz son haftalarda istediği sonuçları alamasa da mücadele etmeden hiçbir maç kazanılmıyor. Bunun bilincinde ilk dakikadan, son ana kadar mücadeleci oyunumuzu ortaya koyalım" diye konuştuğu bildirildi.
MKE Ankaragücü'ne yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen sarı-lacivertli takımda tecrübeli çalıştırıcının yanında kaptanlar da yaptıkları toplantılarda hafta boyunca moral olarak takımı ayağa kaldırdı. Kartal, bugüne kadar yol kazaları yaşasalar da iyi performans gösterdiklerini belirterek, "Her takım gibi biz de hesapta olmayan kayıplar yaşadık. Kimseye değil kendimize bakmalıyız. Ben size güveniyorum. Siz de ne kadar güçlü bir takım olduğumuzun farkındasınız. Bu yüzden Hatay deplasmanında galibiyetten başka bir şey düşünmemeliyiz" ifadelerini kullandı.
Eksiklerin kendilerine fazla etkilemeyeceğini de aktaran sarı-lacivertli kulübün teknik patronunun, "Takımımızda sakat ve cezalı olan isimler var. Fakat hepinizin her an oynayacakmış gibi hazır olduğunuzu biliyorum. Her zaman en hazır 11'i sahaya çıkarıyorum. Yine aynısını yapacağım. Rakibimiz son haftalarda istediği sonuçları alamasa da mücadele etmeden hiçbir maç kazanılmıyor. Bunun bilincinde ilk dakikadan, son ana kadar mücadeleci oyunumuzu ortaya koyalım" diye konuştuğu bildirildi.
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