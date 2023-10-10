İsmail Kartal hedefini tamamladı

Fenerbahçe, önündeki zorlu takvimde hata yapmadı. Kanarya, 22 günde ligde 5, Avrupa'da 2 maça çıkarken, İsmail Kartal'ın "Hata istemiyorum. Araya kayıpsız girmeliyiz" sözünü yere düşürmedi. Sezon başından beri olduğu gibi bu maçların tamamı kazanılırken, hem seri sürdü hem de her iki kulvarda liderlik perçinlendi.
KAZANMAYA DOYMUYOR
Oynanan futboldan, alınan sonuçlardan, yakalanan seriden zafer sarhoşu olan Fenerbahçe camiası şampiyonluk şarkıları söyleyeme başlarken, teknik direktör İsmail Kartal'ın ipleri gevşetmeye hiç niyeti yok. Aksine hoca oyuncularına yeni hedef koydu.
Millî ara dönüşü, bir sonraki molaya kadar yine 22 günde 6 maçlık bir takvimi olan sarı lacivertliler bu periyodu da kayıpsız geçmek istiyor. Kadıköy'deki Hatay'la maçıyla başlayacak maraton Ludogorets, Pendik (D), Trabzon, Ludogorets'le (D) devam edip, Adana Demir'le (D) son bulacak. Kartal bu maçların tamamından da galibiyet istedi ki, hedef tutarsa birçok rekoru kırabilir.
DZEKO HASRET DİNDİRDİ
Fenerbahçe'nin yıllardır süren golcü hasreti Edin Dzeko'yla sona erdi. 37'lik dünya yıldızı sarı lacivertli formayla çıktığı 12 maçta, 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Sadece iki karşılaşmada skor katkısı sağlayamayan Bosnalı, ligde 6 gol, 4 asistle oynarken, 6 defa da gol pozisyonu oluşturan isim oldu. Dzeko, skor katkısının yanı sıra, mücadelesiyle ve saha için liderliğiyle de takımın en önemli güçlerinden biri olmayı başardı.
EKSİK KALMIYOR
Millî ara sonrası yoğun ve zorlu bir maç takvimine girecek Fenerbahçe'de sakatların tedavisi devam ediyor.
Takım izinliyken de tesislere gelerek tedavi alan ve kendileri için hazırlanan özel programları uygulayan Emre Mor, Cengiz Ünder ve Joshua King'in bu süreçte tamamen iyileşmesi ve Hatay maçında oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor.
6 NUMARA UNUTULDU
Flaş transferler yapan Fenerbahçe, tüm uğraşlara rağmen 6 numara beklentisini karşılayamayınca camiada tansiyon yükselmişti. Ancak İsmail Kartal, elindeki oyuncularla bu açığı kapadı. İsmail Yüksek, hocasının "Basit oyna" uyarısıyla yıldızlaşırken, rekabete Crespo ve Mert Hakan da dâhil oldu. Transfer unutuldu.
KAZANMAYA DOYMUYOR
Oynanan futboldan, alınan sonuçlardan, yakalanan seriden zafer sarhoşu olan Fenerbahçe camiası şampiyonluk şarkıları söyleyeme başlarken, teknik direktör İsmail Kartal'ın ipleri gevşetmeye hiç niyeti yok. Aksine hoca oyuncularına yeni hedef koydu.
Millî ara dönüşü, bir sonraki molaya kadar yine 22 günde 6 maçlık bir takvimi olan sarı lacivertliler bu periyodu da kayıpsız geçmek istiyor. Kadıköy'deki Hatay'la maçıyla başlayacak maraton Ludogorets, Pendik (D), Trabzon, Ludogorets'le (D) devam edip, Adana Demir'le (D) son bulacak. Kartal bu maçların tamamından da galibiyet istedi ki, hedef tutarsa birçok rekoru kırabilir.
DZEKO HASRET DİNDİRDİ
Fenerbahçe'nin yıllardır süren golcü hasreti Edin Dzeko'yla sona erdi. 37'lik dünya yıldızı sarı lacivertli formayla çıktığı 12 maçta, 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Sadece iki karşılaşmada skor katkısı sağlayamayan Bosnalı, ligde 6 gol, 4 asistle oynarken, 6 defa da gol pozisyonu oluşturan isim oldu. Dzeko, skor katkısının yanı sıra, mücadelesiyle ve saha için liderliğiyle de takımın en önemli güçlerinden biri olmayı başardı.
EKSİK KALMIYOR
Millî ara sonrası yoğun ve zorlu bir maç takvimine girecek Fenerbahçe'de sakatların tedavisi devam ediyor.
Takım izinliyken de tesislere gelerek tedavi alan ve kendileri için hazırlanan özel programları uygulayan Emre Mor, Cengiz Ünder ve Joshua King'in bu süreçte tamamen iyileşmesi ve Hatay maçında oynayabilecek duruma gelmesi bekleniyor.
6 NUMARA UNUTULDU
Flaş transferler yapan Fenerbahçe, tüm uğraşlara rağmen 6 numara beklentisini karşılayamayınca camiada tansiyon yükselmişti. Ancak İsmail Kartal, elindeki oyuncularla bu açığı kapadı. İsmail Yüksek, hocasının "Basit oyna" uyarısıyla yıldızlaşırken, rekabete Crespo ve Mert Hakan da dâhil oldu. Transfer unutuldu.