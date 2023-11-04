Önemli eksiklerle bugün (cumartesi) Trabzonspor'un karşısına çıkacak olan lider Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncularıyla yaptığı son toplantıda, "Ben size güveniyorum. Sezon başından itibaren nasıl oynuyorsak aynı performansı Trabzonspor karşısında da göstereceğiz ve kazanacağız" dedi.
"Seriyi değil maçı düşünün" sözleriyle oyuncularını uyaran tecrübeli çalıştırıcının, "Sezon başından itibaren hiçbir maçımızda puan kaybı yaşamadık ve 19'da 19 yaptık. Bu tabii ki önemli ama hep söylüyorum serimiz 20 olmuş, 30 olmuş bunun bir önemi yok. Maç maç düşünmeye devam edeceğiz. Şu anda önümüzde Trabzonspor maçı var. Hepinizden o maça odaklanmanızı istiyorum" diye konuştuğu öğrenildi.
Önemli eksiklere rağmen oyun anlayışlarında bir değişiklik olmayacağını da vurgulayan Kartal, "Aynı coşkuyla, aynı oyun anlayışı ile sahaya çıkacağız ve istediğimiz galibiyeti alacağız. Benim size güvenim tam" ifadelerini kullandı.
"Seriyi değil maçı düşünün" sözleriyle oyuncularını uyaran tecrübeli çalıştırıcının, "Sezon başından itibaren hiçbir maçımızda puan kaybı yaşamadık ve 19'da 19 yaptık. Bu tabii ki önemli ama hep söylüyorum serimiz 20 olmuş, 30 olmuş bunun bir önemi yok. Maç maç düşünmeye devam edeceğiz. Şu anda önümüzde Trabzonspor maçı var. Hepinizden o maça odaklanmanızı istiyorum" diye konuştuğu öğrenildi.
Önemli eksiklere rağmen oyun anlayışlarında bir değişiklik olmayacağını da vurgulayan Kartal, "Aynı coşkuyla, aynı oyun anlayışı ile sahaya çıkacağız ve istediğimiz galibiyeti alacağız. Benim size güvenim tam" ifadelerini kullandı.