İsmail Kartal gidecek ilk isimleri belirledi!

Fenerbahçe'nin yeni hocası İsmail Kartal, satılmasını istediği 3 yabancı ismi belirledi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal gidecek ilk isimleri belirledi!
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05 Temmuz 2023 14:46
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdan ayrılmasını istediği 3 yabancı ismi belirledi.

Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, tecrübeli teknik adam, Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin satılmasını istedi.

Her iki ismi de yeni sezon planlamasında düşünmeyen Kartal, bir başka Brezilyalı isim Willian Arao'ya da teklif gelmesi durumunda değerlendirilmesini istedi.  

 
 

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