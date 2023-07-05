Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdan ayrılmasını istediği 3 yabancı ismi belirledi.
Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, tecrübeli teknik adam, Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin satılmasını istedi.
Her iki ismi de yeni sezon planlamasında düşünmeyen Kartal, bir başka Brezilyalı isim Willian Arao'ya da teklif gelmesi durumunda değerlendirilmesini istedi.
Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, tecrübeli teknik adam, Gustavo Henrique ve Diego Rossi'nin satılmasını istedi.
Her iki ismi de yeni sezon planlamasında düşünmeyen Kartal, bir başka Brezilyalı isim Willian Arao'ya da teklif gelmesi durumunda değerlendirilmesini istedi.