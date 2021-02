İsmail Kartal: 'Geride hazır bir takım bırakıyoruz'

Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor'dan ayrılan teknik direktör İsmail Kartal, "Bundan sonra Konyaspor'a gelecek antrenör için geride iyi ve hazır bir takım bırakıyoruz. Sadece takımın bir galibiyete, bir morale ihtiyacı var." dedi.



Sezon başında yeşil-beyazlı takımın başına getirilen Kartal, Konyaspor'da görev aldığı süreci ve takımda ayrılış sürecine nasıl geldiğini AA muhabirine anlattı.



Konyaspor'a severek ve isteyerek geldiğini vurgulayan İsmail Kartal, "Konyaspor yönetiminin bana duyduğu güveni boşa çıkarmamak ve onlara mahcup olmamak için elimden gelenin en iyisini ekibimle birlikte yapmaya çalıştık." dedi.



"Konyaspor'da savunma futbolu oynanıyordu"



İsmail Kartal, sezona hazırlık kampına girmemelerine rağmen iyi bir başlangıç yaptıklarını belirterek, "Konyaspor'da bir kaç sezondur savunma futbolu oynanıyordu. 'Biz hücum futbolu görmek istiyoruz' diyen taraftar ve camiamıza karşı bir sistem geliştirdik. Bu sistem doğrultusunda hem iyi futbol oynayan hem de taraftarlarımızı mutlu edecek bir futbol anlayışıyla takımı hazırladık." diye konuştu.



Hazırladıkları bu sisteme oyuncuların çok hızlı adapte olduğunu anlatan Kartal, şunları kaydetti:



"Çok önemli maçlar kazandık. Daha sonra hastalıklar ve sakatlıklar nedeniyle yaşadıklarımız ortada. Ancak bizler profesyonel insanlarız. Her şey normal seyrinde ilerlerken nasıl futbol oynattığımızı, nasıl mücadele ettiğimizi, karşımızdaki, rakip kim olursa olsun her zaman ve her yerde kazanmak isteyen, futbol oynayan ve kendi futbolunu rakibine kabul ettiren bir felsefeyle maçlara çıktık. Bu anlamda takımı iyi organize ettim. Futbolumuzun ve takımımızın gelişimini sağlayarak yolumuza devam ettik. Ama daha sonra sahalar ağırlaşınca 3 günde bir oynanan bu lig maalesef sadece bizi değil Türkiye'de bütün futbol takımlarını çok zor durumlarda bırakmıştır. Her 3 günde bir maç oynamak gerçekten çok kolay bir iş değil. Tabii ki taraftarlarımız her maçta iyi futbol görmek istiyor. Kazanmış takım görmek istiyor. Onlar da kendilerince haklıdır. Biz de onları mutlu etmek için iyi mücadele ederek daha iyi yerlere gidebilen bir Konyaspor ile yolumuza devam etmek istiyorduk. Ancak bir maç yapıyoruz daha oyuncularımızı dinlendiremeden ne taktik antrenman yapabildik ne de doğru düzgün takıma antrenman yaptırabildik. Sadece ve sadece oyuncularımızın bir sonraki maça ne kadar fazla dinlendirerek çıkartabiliriz ve sakatlık risklerini minimuma indirebiliriz diye düşündük."



"İyi futbol oynadığımızı bütün kamuoyuna gösterdik"



Kartal, ilk yarıyı 23 puanla kapattıklarını belirterek, bazı maçlarda oyunun ve mücadelenin galibi olmalarına rağmen istenmeyen mağlubiyetlerle sonuçlandığını söyledi.



Konyaspor camiasını mutlu etmek için ellerinden geleni yaptığını aktaran Kartal, şu ifadeleri kullandı:



"Bugün normal şartlarda Konyaspor'un en az 32-33 puanı olabilirdi. Buna rağmen mücadelemizi yaparak yolumuza devam etmeye çalıştık. Son zamanlarda sağlık sıkıntılarının artmasıyla biz profesyonel insanlar çok zor durumda kaldık. Normal şartlarda çalıştığımız dönemlerde bizim neler yaptığımızı, neleri yapabileceğimizi ve ne kadar iyi futbol oynadığımızı ve bu takımın ne kadar iyi mücadele edebildiğini bütün kamuoyuna gösterdik. Taraftarlarımız da bunu gördü. Son bir kaç maçtır işler iyi gitmedi. Doğru, taraftarlarımızı da bir kaç maçtır üzdüğümüzün de farkındayız. Ancak unutulmasın ki bizler buraya başarılı olmak için geldik. Bu zaman içerisinde bu kadar hastalık ve sakatlığa rağmen 24 puanımız var. Bir maçımız eksik düşme hattında değiliz. Bu takım iyi bir takım. Konyaspor camiası çok daha iyi yerlerde olmayı hak ediyor. İnşallah olacaktır da."



"Bu takımın yine çok iyi sonuçlar alacağına inanıyorum"



Kartal gelinen bu süreçte özellikle yaşanan sakatlıklar ve hastalıkların da unutulmaması gerektiğini söyledi.



Konyaspor'dan istenmeyen bir ayrılık olduğunu ifade eden Kartal, "Normal şartlarda biz çok iyi futbol oynattık. Keşke imkanımız olsaydı. Daha düzenli, bu hastalıkların olmayacağı bir ortam olsaydı da Konyaspor'da uzun yıllar çalışabilseydik. Çok daha başarılı Avrupa'ya gidebilen, her zaman ilk 3, ilk 5'i zorlayan bir Konyaspor'un teknik direktörü olarak burada görev yapsaydım. Bunu çok isterdim. Belki yarın yine olabilir. Ayrıca, bundan sonra Konyaspor'a gelecek antrenör için geride iyi ve hazır bir takım bırakıyoruz. Sadece takımın bir galibiyete, bir morale ihtiyacı var. Bu takımın yine çok iyi sonuçlar alacağına inanıyorum. Konyaspor'a başarılar diliyorum. İnşallah hastalığın olmadığı daha iyi ortamlarda Konyaspor'la tekrar çalışmayı her zaman çok isterim. Buradan başkan Hilmi Kulluk başta olmak üzere yöneticilerimize, personelimize bütün taraftarlarımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



"Güzel bir ayrılık oldu"



Konyaspor'un düşüşe geçtiği dönemlerde yönetim ve futbolcularla olumsuz bir durum yaşamadığının altını çizen Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:



"Futbolcular gideceğimi duyduklarında çok üzüldüler. Hatta bütün futbolcular geldi helallik istedi. Hiç kimseyle bir tatsızlık yaşamadık. Benim olduğum yerde futbolcu ya da yöneticiyle küslük olmaz. Kaldı ki iki senedir oynatılmayan Paolo Hurtado'yu bile oynattım, sırf Konyaspor başarılı olsun diye. Bir de şu unutulmamalı ki; ben geldiğimden beri Konyaspor tarihinde alt yapıya en fazla önem veren teknik direktör olmuşum. Alt yapıdan yaklaşık 26 futbolcuyu A Takımı'na çıkardık. Şu anda kadroda olanları var. Pilot takımda oynayanlar var. Bunu tamamen Konyaspor'u sevdiğim için yaptım. Geldiğim günden beri Konyaspor nasıl futbol oynuyor. Bundan önce ne yapıyordu. İsmail Kartal geldi burada neler yaptı? İnsanların buralara da bakmasını istiyorum. Yönetimle de hiç bir sorun yaşamadık. Ayrılırken de kulübe biraz yardımcı olmaya çalıştım. Her iki tarafın da menfaatleri doğrultusunda 5 dakikalık bir görüşmeyle ayrılığımızı sonlandırdık. Güzel bir ayrılık oldu. İnşallah bundan sonra Konyaspor çok daha başarılı günler görecektir."