İsmail Kartal futbolcularına seslendi: 'Bir kez daha bize yakışanı yapalım'

, önceki gün başladığı Spartak Trnava maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Taktik ağırlıklı bir idman gerçekleştiren Sarı-Lacivertliler'de, öğrencilerine bir konuşma yaptı.62 yaşındaki teknik adamın ilk olarak 3-1'lik Beşiktaş galibiyetine değinerek,diye konuştuğu kaydedildi.İsmail Kartal, ardından futbolcularına uyarılarda bulundu. Derbi galibiyetini artık arkalarında bırakmaları gerektiğine değinen başarılı çalıştırıcının,ifadelerini kullandığı belirtildi.Bu arada hakem Halil Umut Meler'e karşı gerçekleştirilen saldırının ardından ligler tatil edilmişti. İsmail Kartal ve ekibi, hemen yeni bir antrenman programı için kolları sıvadı. Hafta sonundaki Konyaspor maçının ertelenmesinin ardından Sarı-Lacivertliler, planlamayı değiştirecek. Temponun düşmemesi adına Samandıra'da U19 takımıyla bir hazırlık karşılaşması oynanabileceği öğrenildi.