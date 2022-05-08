İsmail Kartal: 'Forma için savaşacaklar'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.



Son günlerde yaşanan sakatlıkları ve cezalı oyuncuları dert etmediğini belirten tecrübeli teknik adam, elindeki oyuncu grubunun başarılı olacağına inandığını söyledi ve ekledi: "Ben çalıştırdığım takımlarda hiç bir zaman başarısızlık karşısında mazeret üretmedim. Derbi öncesi cezalı ve sakat oyuncularımız olabilir. Ancak bizim ideal kadro yapımızı alttan destekleyecek kaliteli oyunculara sahibiz."



'Desteklerini yanımızda hissediyoruz'



"Sahaya kim çıkarsa çıksın, Fenerbahçe'nin ve formasının başarısı için savaşacaktır. Taraftarın desteği belki bu maçta arkamızda olmayacak ama biz onların sevgisini ve desteğini hep yanımızda hissedip, galibiyet için elimizden geleni yapacağız. Son 7 haftada yakaladığımız galibiyet serisini, Beşiktaş'ı da yenip taçlandırmak istiyoruz."





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