İsmail Kartal: 'Filip Novak'ın durumu ciddi'

ciddiymiş. Doktorun ilk söylediği şey bu. Üstüne basamıyor yürüyemiyor. Ciddi bir sakatlığı var. İnşallah bir an önce toparlar ve aramıza döner" dedi.

İsmail Kartal, maç sonrası yayıncı beIN Sports'a da sol bek için alternatif oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söylemişti.