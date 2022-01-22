İsmail Kartal: "Filip Novak'ın durumu ciddi"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Filip Novak'ın durumu hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com
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İsmail Kartal: 'Filip Novak'ın durumu ciddi'
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22 Ocak 2022 19:16
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Demir Grup Sivasspor ile 1-1 sona eren maçın 56. dakikasında sakatlanarak sedyeyle kenara alınan Novak'ın durumunun çok ciddi olduğunu açıkladı. 

İsmail Kartal, maç sonrası basın toplantısında, "Durumu çok ciddiymiş. Doktorun ilk söylediği şey bu. Üstüne basamıyor yürüyemiyor. Ciddi bir sakatlığı var. İnşallah bir an önce toparlar ve aramıza döner" dedi. 

İsmail Kartal, maç sonrası yayıncı beIN Sports'a da sol bek için alternatif oyuncuya ihtiyaçları olduğunu söylemişti.

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