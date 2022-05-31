İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'de, ligin sona ermesiyle geçen hafta kulübe gelen İsmail Kartal, yönetime görevde kaldığı süreyle ilgili ve gelecek sezon için raporunu sundu.



Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; sarı-lacivertli yönetim de toplantıda İsmail Kartal'a verdiği emekler için teşekkür etti. Bunun üzerine taraflar vedalaşarak görüşmeyi sonlandırdı.



Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın ardından 21. haftada göreve gelen tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli takımın başında ligde çıktığı 18 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.



