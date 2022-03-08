İsmail Kartal: 'Fenerbahçe ruhunu gösterdiniz'

Fenerbahçe'de 1-1 sona eren Trabzonspor karşılaşması sonrası soyunma odasında buruk bir mutluluk vardı. İsmail Kartal, soyunma odasında yaptığı konuşmada öğrencilerine övgüler yağdırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Hepinizi tek tek kutluyorum. Müthiş bir mücadele örneği sergilediniz. Siz yeter ki her maç böyle savaşın. Bunu yaptığınızda zaten gerisi gelir. Ligin liderine karşı 10 kişi kalmanıza rağmen azimle, hırsla, terinizin son damlasına kadar savaştınız. Herkese Fenerbahçe'nin gerçek ruhunu gösterdiniz. Eğer kırmızı kart olmasaydı, bu maçı kesinlikle biz kazanırdık" ifadelerini kullandı.



"BEKLENTİ FORMANIN HAKKINI VERMENİZ"



İsmail Kartal, "Sahada mücadele ettiğinizi gördüğünde taraftarlarımızın nasıl destek verdiğine şahit oldunuz. Onların sizden beklentisi formanın hakkını vermeniz. Trabzonspor maçında ortaya koyduğunuz karakter, ligi ikinci bitireceğimiz konusunda tamamen emin olmamı sağladı. Zorlu fikstürümüz devam ediyor. Alanya, Konya, Kayseri ve Galatasaray ile peş peşe karşılaşacağız. Bu maçtaki gibi mücadele ederseniz, bu periyodu 12 puanla tamamlayacağımıza eminim. Hepinizi bir kez daha yürekten tebrik ediyorum" dedi.





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