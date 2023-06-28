İsmail Kartal, Fenerbahçe için geldi!

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmail Kartal, Fenerbahçe için geldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Haziran 2023 18:18
Son güncelleme 28 Haziran 2023 18:22
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği son buluyor.

Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Hac vazifesini yerine getiren İsmail Kartal, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

Deneyimli teknik adam, resmi sözleşmeyi imzalamasıyla beraber, Fenerbahçe'deki 3. dönemine başlayacak.

İsmail Kartal, daha önce 2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. 62 yaşındaki teknik adam yönetimindeki Fenerbahçe, iki sezonda da ligi ikinci sırada bitirmişti.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery