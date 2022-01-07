Vitor Pereira ile ayrılığın üzerinden 17 gün geçerken gündeme birçok isim geldi. Özellikle Slaven Bilic, Joachim Löw ve İsmail Kartal'ın isimleri ön plana çıkmıştı.



Konuyla ilgili olarak İsmail Kartal sessizliğini bozdu.



Fenerbahçe'den herhangi bir teklif gelip gelmediğiyle ilgili soruya Kartal, 'Herhangi bir teklif almadım ben de gelişmeleri basından takip ediyorum' cevabını verdi.



60 yaşındaki İsmail Kartal, Fenerbahçe'de 2014/15 sezonunda teknik direktörlük yaparken 46 resmi maçta 2.17 puan ortalaması yakalamıştı.





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