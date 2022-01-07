İsmail Kartal: "Fenerbahçe'den teklif almadım"

Fenerbahçe ile adı anılan İsmail Kartal, sarı lacivertli kulüpten teklif almadığını açıkladı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
İsmail Kartal: 'Fenerbahçe'den teklif almadım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ocak 2022 12:11
Vitor Pereira ile ayrılığın üzerinden 17 gün geçerken gündeme birçok isim geldi. Özellikle Slaven Bilic, Joachim Löw ve İsmail Kartal'ın isimleri ön plana çıkmıştı.

Konuyla ilgili olarak İsmail Kartal sessizliğini bozdu.

Fenerbahçe'den herhangi bir teklif gelip gelmediğiyle ilgili soruya Kartal, 'Herhangi bir teklif almadım ben de gelişmeleri basından takip ediyorum' cevabını verdi.

60 yaşındaki İsmail Kartal, Fenerbahçe'de 2014/15 sezonunda teknik direktörlük yaparken 46 resmi maçta 2.17 puan ortalaması yakalamıştı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.