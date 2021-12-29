İsmail Kartal, Fenerbahçe'de göreve hazır!

Fenerbahçe'de teknik direktör çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler bir an evvel yeni hocasını belirlemeyi istiyor.



Yabancı arayışı olsa da teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve hazır olması herkesi rahatlatıyor.



YABANCI ARAYIŞI VAR



Şu anda ligde lider Trabzonspor'un 14, ikinci sıradaki Konyaspor'un da 7 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler kritik bir süreçten geçiyor.Sezon ortası da olduğu için bilhassa yabancı teknik direktör bulmak kolay olmuyor. Fakat çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.



KARTAL'DAN 'GÖREVE HAZIRIM' MESAJI



Burada Fenerbahçe'nin elini güçlendiren ve en büyük desteği veren İsmail Kartal oldu. Sarı-lacivertli kulüple yapılan görüşmede göreve hazır olduğunu kaydeden Kartal, hiçbir şart ve koşul öne sürmeden takımın başına geçebileceğini iletti. Hatta tecrübeli çalıştırıcının, Joachim Löw'le oluşacak bir çalışma ortamında yer almaya da sıcak baktığı ve zorluk çıkarmayacağı kaydedildi.



GÖREV BEKLİYOR



Ne sözleşme süresi ne de maddi konularda herhangi bir sıkıntısı ya da şartı olmayan 60 yaşındaki İsmail Kartal'ın her zaman hazır olarak beklediğini ilettiği vurgulandı.



DAHA ÖNCE FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRMIŞTI



Bu durum başta Başkan Ali Koç ve yönetimin de takdirini topladı. İsmail Kartal'ın daha önce 2010-14 arası yardımcı antrenörlük yapması, 2014-15 sezonunda teknik direktör olması ve camiayı çok tanıması da önemli artıları olarak dikkat çekiyor.



KULÜP TARİHİNE GEÇTİ



İsmail Kartal, Fenerbahçe tarihinde önemli bir yere sahip. 1982-1992 arası 10 yıl sarı-lacivertli formayı giyen Kartal, 235 maçta 15 gol attı.



LÖW'LE DE ÇALIŞTI



Daha sonra 1996-1999 arası Fenerbahçe'de yardımcı hocalık yapan ve hatta Löw'le çalışan tecrübeli hoca, 2003-04'te de altyapıda görev aldı ve PAF takımıyla başarılar kazandı.



KOCAMAN VE YANAL'IN YARDIMCILIĞINI YAPTI



2010-14 arası Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcısı olan İsmail Kartal, 2014-15'te de teknik direktörlük yaptı. Fenerbahçe'nin son kupası olan TFF Süper Kupası da Kartal'ın yönetiminde geldi.











