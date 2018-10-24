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İsmail Kartal: "Fenerbahçe bizim zamanımızda..."

Ankaragücü'nün başında Kadıköy'e gelecek olan İsmail Kartal, eski takımı Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi

İsmail Kartal: 'Fenerbahçe bizim zamanımızda...'
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24 Ekim 2018 08:25
İsmail Kartal, Fenerbahçe'ye yıllarca futbolcu olarak hizmet etti. Daha sonra teknik kadroda antrenörlük yaptı. 2014-15 sezonunda ise Sarı-Lacivertliler'in başına geçti. Trabzon'da takım otobüsüne yapılan silahlı saldırıya rağmen son ana kadar takımı şampiyonluk yarışının içinde tutmayı başardı.

57 yaşındaki çalıştırıcı, pazar günü Ankaragücü'nün başında, yıllarca hizmet ettiği Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkacak. Kartal, hem bu maçla hem de eski takımının içinde bulunduğu durumla ilgili olarak Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'a konuştu...



BU DURUMA DÜŞMEDİK

"Futbol takımlarında radikal değişiklikler, beraberinde sancılı bir süreci getirir. Fenerbahçe de şu anda bu durumu yaşıyor. Şunun altını çizmek lazım ki, bizim dönemimizde bu takım hiç bir zaman böyle duruma düşmedi. Fenerbahçe büyük bir kulüptür, camiadır. Çabuk toparlanıp hızla üst sıralara çıkacaklarına şüphem yok."

KADIKÖY'DE KAZANMAK ZOR

"Ankaragücü olarak ilk sezonumuzda ligde kalmanın hesaplarını yapıyoruz. Sıkıntımız ve sakatlar çok, paramız yok. Kadıköy'deki muhteşem Fenerbahçe taraftarının önünde kazanmak kolay değil. Rakibimiz son 4 haftada galip gelemedi. Bizimle oynayacakları maçı çıkış karşılaşması olarak görüyorlar. Ancak biz kolay lokma olmadığımızı Yeni Malatyaspor maçında gösterdik. Eksik kadromuza rağmen genç oyuncularla savaştık ve kazandık. Kısaca şiddetle puana ihtiyacı olan iki takımın maçı büyük çekişmeye aday."



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