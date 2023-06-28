İsmail Kartal etkisi: Kalmak istiyorlar

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve taraftarların kalmasını istediği Miha Zajc, kulübün yeni kontrat teklifine 'Düzenli forma giyme' şartı ile karşılık vermişti.
İSMAİL KARTAL'LA FİKİRLERİ DEĞİŞTİ
Jesus döneminde aldığı süreden memnun olmayan bir diğer isim Miguel Crespo da ayrılığa yakındı. Ancak iki futbolcu da takımın başına İsmail Kartal'ın geçeceğini duyduktan sonra fikirlerini değiştirdi.
OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALDI
Kartal, yarım sezonluk bölümde hem Zajc hem de Crespo'ya ilk 11'de görev vermiş ve olumlu geri dönüşler almıştı.
İsmail Kartal döneminde ligde 1354 dakika sahada kalan Zajc, 6 gol-2 asistlik katkı vermişti. Aynı oyuncu, Jesus'lu tam sezonda 1256 dakika görev aldı. Kartal yönetiminde 13 maçta 1031 dakika oynayıp 2 asist yapan Crespo ise Portekizli hoca ile 1163 dakika forma giydi.
OSAYI SAMUEL DE MUTLUYDU
Kafasında ayrılık düşüncesi olan Osayi- Samuel de İsmail Kartal döneminde mutlu olan isimlerden biriydi. Samuel, tam 19 maçta forma şansı bulmuştu.
İSMAİL KARTAL'LA FİKİRLERİ DEĞİŞTİ
Jesus döneminde aldığı süreden memnun olmayan bir diğer isim Miguel Crespo da ayrılığa yakındı. Ancak iki futbolcu da takımın başına İsmail Kartal'ın geçeceğini duyduktan sonra fikirlerini değiştirdi.
OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALDI
Kartal, yarım sezonluk bölümde hem Zajc hem de Crespo'ya ilk 11'de görev vermiş ve olumlu geri dönüşler almıştı.
İsmail Kartal döneminde ligde 1354 dakika sahada kalan Zajc, 6 gol-2 asistlik katkı vermişti. Aynı oyuncu, Jesus'lu tam sezonda 1256 dakika görev aldı. Kartal yönetiminde 13 maçta 1031 dakika oynayıp 2 asist yapan Crespo ise Portekizli hoca ile 1163 dakika forma giydi.
OSAYI SAMUEL DE MUTLUYDU
Kafasında ayrılık düşüncesi olan Osayi- Samuel de İsmail Kartal döneminde mutlu olan isimlerden biriydi. Samuel, tam 19 maçta forma şansı bulmuştu.
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