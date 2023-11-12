İsmail Kartal: 'Eski performansımızla 3 puan alacağız'

Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı son maçlarda mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, bugün (pazar) Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak.
Sarı-lacivertliler takımın teknik direktörü İsmail Kartal, bu karşılaşma öncesi oyuncularla bir konuşma yaptı. Adana Demirspor maçının önemine dikkat çeken İsmail Kartal'ın, "Son iki maçta istemediğimiz sonuçlar aldık. Ama bu yenilgiler uzun maratonda 'yol kazası' olarak görülmeli. Bu yenilgileri unutun ve Adana Demirspor maçına odaklanın. Rakibimiz zorlu fakat biz de ne kadar güçlü olduğumuzu biliyorum. Eski performansımızı tekrar sahaya yansıtırsak üç puanı alırız" dediği öğrenildi.
FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK
Fenerbahçe'de; Fred, Emre Mor, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Aleksandar Djiku, Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek, Adana Demirspor maçının kamp kadrosunda yer almıyor.
SAVUNMADA SIKINTI SÜRÜYOR
Adana Demirspor karşılaşması öncesinde savunmadaki eksiklikler teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.
Sakatlıkları bulunan Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda Trabzonspor karşısında Samet-Oosterwolde ikilisini sahaya süren Kartal, Ludogorets karşısında ise Yusuf Akçiçek-Oosterwolde'yi oynattı.
Samet Akaydin'in isminin UEFA'ya verilen listede olmaması sebebiyle genç futbolcu Yusuf'u Bulgaristan deplasmanında ilk 11'de oynatan Kartal, Adana Demirspor karşısında formayı Samet Akaydin'e vermeyi planlıyor.
Sarı-lacivertliler takımın teknik direktörü İsmail Kartal, bu karşılaşma öncesi oyuncularla bir konuşma yaptı. Adana Demirspor maçının önemine dikkat çeken İsmail Kartal'ın, "Son iki maçta istemediğimiz sonuçlar aldık. Ama bu yenilgiler uzun maratonda 'yol kazası' olarak görülmeli. Bu yenilgileri unutun ve Adana Demirspor maçına odaklanın. Rakibimiz zorlu fakat biz de ne kadar güçlü olduğumuzu biliyorum. Eski performansımızı tekrar sahaya yansıtırsak üç puanı alırız" dediği öğrenildi.
FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK
Fenerbahçe'de; Fred, Emre Mor, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Aleksandar Djiku, Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve İsmail Yüksek, Adana Demirspor maçının kamp kadrosunda yer almıyor.
SAVUNMADA SIKINTI SÜRÜYOR
Adana Demirspor karşılaşması öncesinde savunmadaki eksiklikler teknik direktör İsmail Kartal'ı düşündürüyor.
Sakatlıkları bulunan Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in yokluğunda Trabzonspor karşısında Samet-Oosterwolde ikilisini sahaya süren Kartal, Ludogorets karşısında ise Yusuf Akçiçek-Oosterwolde'yi oynattı.
Samet Akaydin'in isminin UEFA'ya verilen listede olmaması sebebiyle genç futbolcu Yusuf'u Bulgaristan deplasmanında ilk 11'de oynatan Kartal, Adana Demirspor karşısında formayı Samet Akaydin'e vermeyi planlıyor.
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