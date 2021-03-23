İsmail Kartal, Erzurumspor'la anlaştı

Mesut Bakkal ile yollarını ayıran BB Erzurumspor, İsmail Kartal ile el sıkıştı.

, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal, Erzurumspor'la anlaştı
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23 Mart 2021 13:35
Yeni hoca arayışlarına giren BB Erzurumspor, en son Konyaspor'u çalıştıran Teknik Direktör İsmail Kartal ile anlaşmaya vardı.

İsmail Kartal'ın gün içerisinde Erzurum'da olması ve resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

İsmail Kartal, 8 Şubat'ta Konyaspor'daki görevinden ayrılmıştı.

Düşme hattından kurtulamıyor

Antalyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen BB Erzurumspor ligin alt sıralarından kurtulamıyor. Süper Lig'de oynadığı son maçlarda galip gelmekte zorlanan Dadaşlar son 9 maçta sadece Rizespor deplasmanından 3 puanla ayrıldı. Son 6 haftada galibiyeti unutan mavi-beyazlı takım 31. haftayı 27 puanla 19. sırada kapattı.



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