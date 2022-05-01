İsmail Kartal enkazdan mucize çıkardı

İsmail Kartal, her sahaya çıkışında yuhalanan takımı toparlayıp maç başı 2.4 gibi muazzam bir puan ortalaması yakaladı. F.Bahçe'de şimdi herkes yönetimin Kartal hakkında vereceği kararı bekliyor.



Görevi sezon sonunda dünyaca ünlü bir teknik direktöre devretme koşuluyla 12 Ocak'ta Fenerbahçe'nin başına getirilen İsmail Kartal, yakaladığı muhteşem başarı grafiğiyle herkesin alkışını alırken, başta yönetim olmak üzere camiada kafaları karıştırdı.



Kendisinden önce hemen her maçta futbolcuları yuhalanan, yönetimi istifaya davet edilen adeta enkaz halindeki takımı toparlamayı başaran Kartal, şimdi tüm sarı lacivertlileri, "Gelecek sezon da kalsın mı, gitsin mi?" sorusuyla baş başa bıraktı.



1.6'DAN 2.36 PUANA



Kartal öncesi ligde oynadığı 20 karşılaşmada 32 puan toplayıp 1.6 puan ortalaması yakalayan Fenerbahçe, Kartal dönemindeki 15 müsabakada 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile 36 puan kazanıp maç başına 2.36 puan ortalamasına ulaştı.



KARAR DERBİDEN SONRA



İkincilik için yarıştığı Konyaspor'la arasındaki puan farkını 4'e çıkarıp Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda büyük avantaj yakalayan Fenerbahçe'de herkes yönetimin Kartal hakkında vereceği karara odaklanmış durumda. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşen başkan Ali Koç, bu konudaki kararını Beşiktaş maçından sonra açıklayacak.







