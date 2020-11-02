İsmail Kartal: "Eldeki kadro bu"

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Medipol Başakşehir maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
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İsmail Kartal: 'Eldeki kadro bu'
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01 Kasım 2020 18:34
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Medipol Başakşehir mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kadro olarak pek fazla alternatiflerinin olmadığını söyleyen İsmail Kartal "Başakşehir, Türkiye'de en geniş ve en iyi kadrolarından birine sahip. Penaltıyı atıp öne geçseydik, daha farklı olurdu. İki haftadır duran toptan gol yiyoruz, bunu halletmemiz lazım. 5 oyuncumuz ısınıyor, 4'ü altyapıdan. Eldeki kadro bu. Bu kadroya güvenmek zorundayım" dedi.



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