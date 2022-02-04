İsmail Kartal dönemi yine sessiz geçildi!

Fenerbahçe'deki ikinci dönemine başlayan teknik direktör İsmail Kartal, bir kez daha transferde istediğini bulamadı. 2014-15 sezonunda olduğu gibi bu sezon da Kartal'ın eksik olarak sunduğu bölgelere takviye yapılamadı. Özellikle sol bek ve forvette eksikleri olan tecrübeli çalıştırıcı, bir kez daha acı gerçekle karşılaştı. 2014-15 sezonunda Aziz Yıldırım döneminde yine istediği transferler olmayan İsmail Kartal, Ali Koç dönemde de aynı kaderi yaşadı.



Vitor Pereira tesadüfü



Aziz Yıldırım döneminde İsmail Kartal ayrıldıktan sonra Vitor Pereira'nın takımına 12 transfer birden yapılmıştı. Bu sezon ise Vitor Pereira'nın yerine gelen İsmail Kartal, benzer bir durumla karşı karşıya kaldı. Ali Koç yönetiminde sezon başında Vitor Pereira için 9 transfer yapılmıştı. Aynı Ali Koç son 3.5 senede 63 transferle de dikkat çekmişti. Ancak İsmail Kartal'ın raporlarına karşın Avrupa listesine sadece Watford'dan dönen Ozan Tufan yetişebildi.



Roy Hodgson izin verdi



Sezon başında satın alma opsiyonlu kiralık gittiği Watford'dan geri dönen Ozan Tufan için Roy Hodgson detayı dikkat çekti. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Watford'un yeni menajeri Roy Hodgson'ın planları dahilinde görmediği Ozan Tufan'ın düzenli forma giyebilmesi için Fenerbahçe'ye dönüşüne onay verdiği kaydedildi. 4 ay sonra İngiliz kulübü Premier Lig'den düşmezse 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi alınacak.



Daha transferi yok



İsmail Kartal'ın teknik direktörlük dönemleri için Fenerbahçe'de resmi bir transfer henüz olmadı. 2014-15 sezonundaki tek transfer olan Diego Ribas, o dönem Ersun Yanal ayrılmadan önce gelmişti. Daha sonra da Kartal sezonu transfersiz kapatmıştı. Bu sezon ise kış transfer dönemine denk gelen deneyimli çalıştırıcı henüz yeni bir oyuncu getirtemedi. Sadece sezon başında kiralık giden Ozan Tufan, Watford'dan geri döndü.



Gözler 8 Şubat'ta



Fenerbahçe'de kadroya katılması muhtemel isimlerde maddi pürüzler çıktı. Sol bek için düşünülen Ghislain Konan'da menajer parası kabul edilmedi, transfer olmadı. Alanyaspor'la Efecan Karaca konusunda görüşülse de maddi konularda anlaşma sağlanamadı. UEFA listesine yeni transfer yetişmese de 8 Şubat'a kadar Türkiye için vakit devam ediyor.



Rakiplerin gerisinde



Devre arası transfer dönemini şu ana kadar sessiz geçiren Fenerbahçe, rakiplerinin de gerisinde kaldı. Beşiktaş, Gedson sürpriziyle dikkat çekerken Galatasaray, camianın sevilen yıldızı Bafetimbi Gomis'i getirdi, Pulgar ve Pena'yı kadroya kattı. Trabzonspor ise Visca, Puchacz, Kouassi, Taha Altıkardeş, Enis Destan, Yusuf Erdoğan gibi flaş isimleri transfer etti.





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