Fenerbahçeli teknik direktör İsmail Kartal, Gaziantep FK karşılaşmasının ardından konuştu.Tecrübeli teknik adam yaptığı açıklamada, "Futbolcularımız, bu taraftarın önünde oynamayı çok seviyor. Onlar için mücadele etmeyi çok sevdiklerini söylüyorlar. Bu maçı daha farklı kazanabilirdik.." dedi.Futbolcuların taraftarların önünde oynamaktan keyif aldıklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "" şeklinde konuştu.İsmail Kartal son olarak, "" açıklamasında bulundu.Göreve daha erken gelmesi durumunda yarışın ne olacağına ilişkin düşünmediğini ifade eden Kartal, ". Daha sonra oyunumuzu oturtarak bugünlere geldik. En büyük pay oyuncularımındır. Antrenman düzenimiz çok iyi, çok keyif alıyorlar. Bugünlere gelindi sonuçta ama pay sahibi oyuncularım. Karakterli oyunculara sahibim." değerlendirmesinde bulundu.Tüm maçlara rakip analizi yaparak çıktıklarını yineleyen tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu.:Beşiktaş derbisinde ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını aktaran Kartal, şöyle devam etti:Ferdi'nin pozisyonunda penaltı beklediklerini ve hakem kararlarının daha adil olması gerektiğini de vurgulayan Kartal, sarı-lacivertli taraftarlara minnet borcu olduğunu belirtti.