İsmail Kartal değişikliklerle kazandı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Spartak Trnava maçındaki değişiklikleri ile galibiyette önemli rol oynadı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Spartak Trnava maçında oyuncu değişikliğinde yaptığı hamleler sonuç verdi.
Değişiklikler öncesinde özellikle orta sahada oyunu hızlandırmakta zorlanan sarı-lacivertliler, bu sürecin ardından hücumda daha etkili göründü.
İsmail Kartal, maçın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş-Sebastian Szymanski, Miha Zajc-Fred Rodrigues ve Rodrigo Becao-Alexander Djiku değişikliklerine gitti.
Yapılan bu hamlelerin 7 dakika sonrasında 70. dakikada Fenerbahçe golü bulmayı başardı.
Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Spartak Trnava maçında oyuncu değişikliğinde yaptığı hamleler sonuç verdi.
Değişiklikler öncesinde özellikle orta sahada oyunu hızlandırmakta zorlanan sarı-lacivertliler, bu sürecin ardından hücumda daha etkili göründü.
İsmail Kartal, maçın 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş-Sebastian Szymanski, Miha Zajc-Fred Rodrigues ve Rodrigo Becao-Alexander Djiku değişikliklerine gitti.
Yapılan bu hamlelerin 7 dakika sonrasında 70. dakikada Fenerbahçe golü bulmayı başardı.