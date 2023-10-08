İsmail Kartal, Daum'a yetişiyor

Konferans Ligi'nde 8, Süper Lig'de ise oynadığı 7 maçtan galip ayrılmayı başaran Fenerbahçe, bugün rekor için sahne alıyor.
Saat 19.00'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Sarı-Lacivertliler, rakibini mağlup etmeyi başarırsa İsmail Kartal adını tarihe yazdıracak. 62 yaşındaki teknik adam, 2009-10'da lige 8 maçlık galibiyet serisi ile başlayan Christoph Daum'un rekoruna ortak olacak.
Kanarya muhtemel galibiyetle de liderliğini perçinleyecek. Sarı-Lacivertliler'de Cengiz Ünder ve Emre Mor'un sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da milli aradan sonra takıma katılacak. Spartak Trnava karşılaşmasında sakatlık geçiren Joshua King'de bir problem yok. O maçta riske edilmeyen İrfan Can Kahveci'nin ise durumu iyi.
Rakip Kasımpaşa ise hayli formda. İstanbul ekibi ligde 3 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı, 12 puan topladı. Üst sıralardan ayrılmak istemiyorlar. Aytaç Kara da 5 golle krallık yarışında...
Saat 19.00'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Sarı-Lacivertliler, rakibini mağlup etmeyi başarırsa İsmail Kartal adını tarihe yazdıracak. 62 yaşındaki teknik adam, 2009-10'da lige 8 maçlık galibiyet serisi ile başlayan Christoph Daum'un rekoruna ortak olacak.
Kanarya muhtemel galibiyetle de liderliğini perçinleyecek. Sarı-Lacivertliler'de Cengiz Ünder ve Emre Mor'un sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da milli aradan sonra takıma katılacak. Spartak Trnava karşılaşmasında sakatlık geçiren Joshua King'de bir problem yok. O maçta riske edilmeyen İrfan Can Kahveci'nin ise durumu iyi.
Rakip Kasımpaşa ise hayli formda. İstanbul ekibi ligde 3 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı, 12 puan topladı. Üst sıralardan ayrılmak istemiyorlar. Aytaç Kara da 5 golle krallık yarışında...