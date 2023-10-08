İsmail Kartal, Daum'a yetişiyor

Ligde 7'de 7 yapan Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa sınavını da geçerek seriyi 8 maça taşımak istiyor. Bu hedef gerçekleşirse Kartal, 2009-10'da Daum'a ait olan rekoru yakalayacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal, Daum'a yetişiyor
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08 Ekim 2023 10:33
Son güncelleme 08 Ekim 2023 10:34
Konferans Ligi'nde 8, Süper Lig'de ise oynadığı 7 maçtan galip ayrılmayı başaran Fenerbahçe, bugün rekor için sahne alıyor.

Saat 19.00'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Sarı-Lacivertliler, rakibini mağlup etmeyi başarırsa İsmail Kartal adını tarihe yazdıracak. 62 yaşındaki teknik adam, 2009-10'da lige 8 maçlık galibiyet serisi ile başlayan Christoph Daum'un rekoruna ortak olacak.

Kanarya muhtemel galibiyetle de liderliğini perçinleyecek. Sarı-Lacivertliler'de Cengiz Ünder ve Emre Mor'un sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da milli aradan sonra takıma katılacak. Spartak Trnava karşılaşmasında sakatlık geçiren Joshua King'de bir problem yok. O maçta riske edilmeyen İrfan Can Kahveci'nin ise durumu iyi.

Rakip Kasımpaşa ise hayli formda. İstanbul ekibi ligde 3 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı, 12 puan topladı. Üst sıralardan ayrılmak istemiyorlar. Aytaç Kara da 5 golle krallık yarışında... 



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