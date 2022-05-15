İsmail Kartal'dan Trabzonsporlu taraflara tepki

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Trabzonsporlu taraftarlar ile Fenerbahçeli taraftarlar arasındaki gerginlik hakkında konuştu.



İsmail Kartal yaptığı açıklamada "Taraftarlarımız yolda Trabzonsporluların saldırısına uğramış. Futbol oynuyoruz, bunlar hiç hoş değil. Çocukların ve ailelerin mağdur olduklarını öğrendik. Geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.





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