İsmail Kartal'dan toplantı: ''İzin vermeyeceğiz''

Slovakya yolculuğu öncesi takımla toplantı yapan teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları Spartak Trnava maçı öncesinde futbolcularına yönelik çok önemli bir konuşma yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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İsmail Kartal'dan toplantı: ''İzin vermeyeceğiz''
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05 Ekim 2023 08:28
Fenerbahçe, yeni sezonda yoluna dolu dizgin devam ederken teknik direktör İsmail Kartal, oldukça temkinli bir görüntü sergiliyor. Tecrübeli hocanın, Spartak Trnava maçı öncesinde futbolcularıyla yaptığı kritik toplantıda özellikle vurguladığı çok önemli bir konu vardı.

'İzin vermeyeceğiz'

Spartak Trnava, gruptaki ilk maçında Ludogorets'e farklı mağlup olurken, Fenerbahçe ise 3-1'lik Nordsjaelland galibiyetiyle başladı. Bu sezon Avrupa ve ligde çıktığı toplam 14 resmi maçın tamamında galibiyete uzanan Sarı-Lacivertliler, yine zafere kilitlendi. Teknik direktör İsmail Kartal, Samandıra'da dün yapılan son idmanda takımla bir toplantı gerçekleştirdi.

Başarılı hoca, ''Avrupa kupası maçları her zaman sürprize açıktır. Özellikle saha ve seyirci avantajlarını kullanan takımlar tehlikeli olur. Rakibimizin güçlü ve zayıf yanlarını biliyoruz. Dersimizi çalıştık. Bu kadronun kalitesine ve gücüne hep inandım. Sürprize izin vermeyeceğiz. Kazanma alışkanlığımızı sürdürüp, galibiyetlerimize bir yenisini ekleyeceğiz'' dedi.

Yine değişim olacak

Kadroda rotasyon yapacağının sinyallerini de veren Kartal, takımdaki her oyuncunun kendisi için eşit olduğunu ve herkesten maksimum verimi almaya çalıştığını sözlerine ekledi. İsmail hoca, önce Spartak Trnava ardından Kasımpaşa maçlarını kazanarak Milli araya tam anlamıyla moralli girmeyi hedefliyor. 



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