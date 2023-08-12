İsmail Kartal'dan Toko-Ekambi raporu

transfer çalışmaları sürerken Kamerunlu hücum oyuncusukonusunda yeni bir gelişme yaşandı.haberine göre;Toko-Ekambi'nin transferi konusundaolduğu ifade edildi.Haberde, Kartal'ın Toko-Ekambi'nin maliyetinin uygun olması halindetakıma katılmasını istediği belirtildi.Fransız Gazetesi L'Equipe, Ekambi için Suudi Arabistan kulübü Abha Club'ın, Lyon'la anlaşma aşamasına geldiğini yazdı.Haberde Lyon'un, iki kulüple de 1.7 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardığını ancak Ekambi'nin, daha yüksek maaş alacağı Suudi Arabistan'ı tercih edeceği vurgulandı.Kariyerinde şu ana kadar 417 maça çıkan Karl Toko Ekambi, 139 kez gol sevinci yaşadı.Hücumun her bölgesinde oynayabilen Ekambi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.