İsmail Kartal'dan Toko-Ekambi raporu

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken Kamerunlu hücum oyuncusu Karl Toko-Ekambi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İsmail Kartal, Toko-Ekambi'nin transferi konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.
Haberde, Kartal'ın Toko-Ekambi'nin maliyetinin uygun olması halinde Joshua King'in yerine takıma katılmasını istediği belirtildi.
RAKİP ABHA CLUB
Fransız Gazetesi L'Equipe, Ekambi için Suudi Arabistan kulübü Abha Club'ın, Lyon'la anlaşma aşamasına geldiğini yazdı.
Haberde Lyon'un, iki kulüple de 1.7 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardığını ancak Ekambi'nin, daha yüksek maaş alacağı Suudi Arabistan'ı tercih edeceği vurgulandı.
139 GOL 45 ASİST
Kariyerinde şu ana kadar 417 maça çıkan Karl Toko Ekambi, 139 kez gol sevinci yaşadı.
Hücumun her bölgesinde oynayabilen Ekambi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İsmail Kartal, Toko-Ekambi'nin transferi konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.
Haberde, Kartal'ın Toko-Ekambi'nin maliyetinin uygun olması halinde Joshua King'in yerine takıma katılmasını istediği belirtildi.
RAKİP ABHA CLUB
Fransız Gazetesi L'Equipe, Ekambi için Suudi Arabistan kulübü Abha Club'ın, Lyon'la anlaşma aşamasına geldiğini yazdı.
Haberde Lyon'un, iki kulüple de 1.7 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardığını ancak Ekambi'nin, daha yüksek maaş alacağı Suudi Arabistan'ı tercih edeceği vurgulandı.
139 GOL 45 ASİST
Kariyerinde şu ana kadar 417 maça çıkan Karl Toko Ekambi, 139 kez gol sevinci yaşadı.
Hücumun her bölgesinde oynayabilen Ekambi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.