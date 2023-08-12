İsmail Kartal'dan Toko-Ekambi raporu

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın Karl Toko-Ekambi transferinden vazgeçmediği öne sürüldü.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; EPA
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İsmail Kartal'dan Toko-Ekambi raporu
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12 Ağustos 2023 16:26
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken Kamerunlu hücum oyuncusu Karl Toko-Ekambi konusunda yeni bir gelişme yaşandı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İsmail Kartal, Toko-Ekambi'nin transferi konusunda ısrarcı olduğu ifade edildi.

Haberde, Kartal'ın Toko-Ekambi'nin maliyetinin uygun olması halinde Joshua King'in yerine takıma katılmasını istediği belirtildi.



RAKİP ABHA CLUB

Fransız Gazetesi L'Equipe, Ekambi için Suudi Arabistan kulübü Abha Club'ın, Lyon'la anlaşma aşamasına geldiğini yazdı.

Haberde Lyon'un, iki kulüple de 1.7 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardığını ancak Ekambi'nin, daha yüksek maaş alacağı Suudi Arabistan'ı tercih edeceği vurgulandı.

139 GOL 45 ASİST

Kariyerinde şu ana kadar 417 maça çıkan Karl Toko Ekambi, 139 kez gol sevinci yaşadı.

Hücumun her bölgesinde oynayabilen Ekambi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor.



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