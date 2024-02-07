İsmail Kartal'dan Tiago Çukur'a özel ilgi

Kiralık olarak transfer olduğu Beveren ile yollarını ayırıp tekrar Fenerbahçe'ye dönen genç santrfor Tiago Çukar'la teknik direktör İsmail Kartal özel olarak ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
İsmail Kartal'dan Tiago Çukur'a özel ilgi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Şubat 2024 09:34
Fenerbahçe'nin 2022 yazında geleceğe yatırım gözüyle Watford'dan 250 bin Euro'ya transfer ettiği Tiago Çukur, sırasıyla Belçika ekipleri Dender ve Beveren'e kiralanmıştı.

Son olarak Beveren ile sözleşmesi feshedip Türkiye'ye gelen 21 yaşındaki oyuncunun hemen lisansı çıkarılarak takıma dahil edildi.

Fenerbahçe'de henüz resmi maça çıkmayan 1.96 boyundaki genç futbolcuyla teknik direktör İsmail Kartal'ın özel olarak ilgilendiği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI 

Bu sezon 19 karşılaşmaya çıkan Tiago Çukur, bu karşılaşmalarda 3 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery