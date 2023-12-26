İsmail Kartal'dan sürpriz Tadic kararı

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın, Süper Kupa için çarpıcı bir karar aldığı yazıldı.
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Galatasaray'ı ağırladığı mücadelede etkisiz kalan Dusan Tadic'in Süper Kupa'daki derbide forma giymesi beklenmiyor.
Sarı-Lacivertli ekibin yıldız futbolcusu Tadic, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ı konuk ettikleri maçta pek bir varlık gösteremedi. Boey'e karşı etkisiz bir futbol ortaya koyan Sırp yıldız, daha sonra oyundan alındı. Ligdeki derbi maçının ardından İsmail Kartal, gözünü Süper Kupa'daki dev maça çevirdi. Kartal, Galatasaray ile oynanacak olan kupa maçında Joshua King'i oynatmayı planlıyor.
KING'DEN ÇOK MEMNUN KALDI
Galatasaray karşısında oyuna girdikten sonra Sacha Boey'a karşı etkili bir futbol oynayan Joshua King'in, Süper Kupa finalinde Sırp yıldızın ilk 11'deki yerini alabileceği konuşuluyor. Özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın, King'in fiziksel anlamda Boey karşısındaki performansından çok memnun kaldığı bildirildi.
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Galatasaray'ı ağırladığı mücadelede etkisiz kalan Dusan Tadic'in Süper Kupa'daki derbide forma giymesi beklenmiyor.
Sarı-Lacivertli ekibin yıldız futbolcusu Tadic, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'ı konuk ettikleri maçta pek bir varlık gösteremedi. Boey'e karşı etkisiz bir futbol ortaya koyan Sırp yıldız, daha sonra oyundan alındı. Ligdeki derbi maçının ardından İsmail Kartal, gözünü Süper Kupa'daki dev maça çevirdi. Kartal, Galatasaray ile oynanacak olan kupa maçında Joshua King'i oynatmayı planlıyor.
KING'DEN ÇOK MEMNUN KALDI
Galatasaray karşısında oyuna girdikten sonra Sacha Boey'a karşı etkili bir futbol oynayan Joshua King'in, Süper Kupa finalinde Sırp yıldızın ilk 11'deki yerini alabileceği konuşuluyor. Özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın, King'in fiziksel anlamda Boey karşısındaki performansından çok memnun kaldığı bildirildi.