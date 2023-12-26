İsmail Kartal'dan Süper Kupa'ya farklı plan

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'de golsüz berabere kaldıkları Galatasaray ile Süper Kupa Finali'nde karşılaşacakları maç için farklı planlar üzerinde çalışıyor.
DAHA FAZLA HÜCUM
Mücadele sonrasında, "Kupa tek maç üzerinden olacak. Oyun planımızda da değişiklikler olacak" ifadelerini kullanan Kartal'ın, Kadıköy'deki maçın aksine finalde hücuma daha fazla ağırlık vereceği bildirildi.
FRED ELİNİ GÜÇLENDİRDİ
Tecrübeli teknik adamın, Fred'in de takıma katılacak olması sebebiyle elinin güçlendiği ve dünkü idmanda da oyuncularını, zorlu mücadeleye motive etmeye başladığı bildirildi.
İsmail Kartal, daha önce Fenerbahçe'nin başında çıktığı tek Süper Kupa maçında normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten karşılaşmada penaltılar sonucu Galatasaray'ı mağlup etmeyi başarmıştı.
DAHA FAZLA HÜCUM
Mücadele sonrasında, "Kupa tek maç üzerinden olacak. Oyun planımızda da değişiklikler olacak" ifadelerini kullanan Kartal'ın, Kadıköy'deki maçın aksine finalde hücuma daha fazla ağırlık vereceği bildirildi.
FRED ELİNİ GÜÇLENDİRDİ
Tecrübeli teknik adamın, Fred'in de takıma katılacak olması sebebiyle elinin güçlendiği ve dünkü idmanda da oyuncularını, zorlu mücadeleye motive etmeye başladığı bildirildi.
İsmail Kartal, daha önce Fenerbahçe'nin başında çıktığı tek Süper Kupa maçında normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten karşılaşmada penaltılar sonucu Galatasaray'ı mağlup etmeyi başarmıştı.