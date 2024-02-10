İsmail Kartal'dan savunmaya 'kanat' uyarısı!

Fenerbahçe, Alanyaspor ile Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu İsmail Kartal, kritik maç öncesi öğrencilerine önemli mesajlar verdi.
Son yapılan idman sırasında Fenerbahçe Teknik Patronu İsmail Kartal, savunmada görev yapan öğrencileriyle özel bir görüşme yaparak rakip hücum aksiyonları hakkında bilgi verdi, nasıl oynamaları gerektiğini anlattı. Akdeniz ekibi son haftalarda Efecan Karaca'yı sahte forvet olarak kullanıp, kanat oyuncularını merkeze doğru yönlendirerek rakip savunmanın dengesini bozmaya çalışıyor.
'İLETİŞİM HALİNDE OLURSANIZ, SORUN YAŞAMAYIZ'
İsmail Kartal, bu konuya dikkat çekerek, "En önemli konu, stoper ve beklerin maç sırasında sürekli iletişim halinde olmaları. Rakibin kanat oyuncuları, stoper ve bek arasına girerek markajdan kurtulmaya ve tehlike yaratmaya çalışıyor. İletişim halinde olursanız, sorun yaşamayız. Ayrıca kademelerde de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yerini kaybeden birinin boşluğunu hemen doldurmalıyız" ifadelerini kullandı.
'TOP KAYIPLARINA DİKKAT'
İsmail Kartal, Alanyaspor'un son haftalarda formsuz olmasına rağmen oyun anlamında kötü olmadığına vurgu yaptı. Tecrübeli teknik adam öğrencilerine, "Karşımızda atağa hızlı çıkan bir rakip olacak. Kaptırdığımız topları süratle ceza sahamıza taşıyabilirler. Bu nedenle top kayıpları konusunda dikkatli davranmalıyız. En büyük kozumuz olan taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak kazanacağımıza inancım tam. Yeter ki 90 dakika boyunca motivasyonumuzu kaybetmeden oynayalım" dedi.
Son yapılan idman sırasında Fenerbahçe Teknik Patronu İsmail Kartal, savunmada görev yapan öğrencileriyle özel bir görüşme yaparak rakip hücum aksiyonları hakkında bilgi verdi, nasıl oynamaları gerektiğini anlattı. Akdeniz ekibi son haftalarda Efecan Karaca'yı sahte forvet olarak kullanıp, kanat oyuncularını merkeze doğru yönlendirerek rakip savunmanın dengesini bozmaya çalışıyor.
'İLETİŞİM HALİNDE OLURSANIZ, SORUN YAŞAMAYIZ'
İsmail Kartal, bu konuya dikkat çekerek, "En önemli konu, stoper ve beklerin maç sırasında sürekli iletişim halinde olmaları. Rakibin kanat oyuncuları, stoper ve bek arasına girerek markajdan kurtulmaya ve tehlike yaratmaya çalışıyor. İletişim halinde olursanız, sorun yaşamayız. Ayrıca kademelerde de çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yerini kaybeden birinin boşluğunu hemen doldurmalıyız" ifadelerini kullandı.
'TOP KAYIPLARINA DİKKAT'
İsmail Kartal, Alanyaspor'un son haftalarda formsuz olmasına rağmen oyun anlamında kötü olmadığına vurgu yaptı. Tecrübeli teknik adam öğrencilerine, "Karşımızda atağa hızlı çıkan bir rakip olacak. Kaptırdığımız topları süratle ceza sahamıza taşıyabilirler. Bu nedenle top kayıpları konusunda dikkatli davranmalıyız. En büyük kozumuz olan taraftarımızın da desteğini arkamıza alarak kazanacağımıza inancım tam. Yeter ki 90 dakika boyunca motivasyonumuzu kaybetmeden oynayalım" dedi.