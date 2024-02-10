İsmail Kartal'dan savunmaya 'kanat' uyarısı!

, Alanyaspor ile Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin teknik patronu İsmail Kartal, kritik maç öncesi öğrencilerine önemli mesajlar verdi.Son yapılan idman sırasında Fenerbahçe Teknik Patronu İsmail Kartal, savunmada görev yapan öğrencileriyle özel bir görüşme yaparak rakip hücum aksiyonları hakkında bilgi verdi, nasıl oynamaları gerektiğini anlattı. Akdeniz ekibi son haftalarda Efecan Karaca'yı sahte forvet olarak kullanıp, kanat oyuncularını merkeze doğru yönlendirerek rakip savunmanın dengesini bozmaya çalışıyor.İsmail Kartal, bu konuya dikkat çekerek,ifadelerini kullandı.İsmail Kartal, Alanyaspor'un son haftalarda formsuz olmasına rağmen oyun anlamında kötü olmadığına vurgu yaptı. Tecrübeli teknik adam öğrencilerine,dedi.