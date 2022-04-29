İsmail Kartal'dan 'Sarı' uyarısı: Beşiktaş öncesi tehlike

Ligde 4 maçı kalan Fenerbahçe, ikincilik yolunda kayıpsız bir şekilde sezonu bitirmek istiyor. Bu akşam Gaziantep ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak olan Fenerbahçe , haftaya ise kalan bölümdeki en zorlu maça çıkacak: Beşiktaş...



Kanarya üstelik derbi için Vodafone Park'a gidecek. Zorlu karşılaşma öncesi ceza sınırında önemli oyuncuların olması, İsmail Kartal'ın canını fazlasıyla sıkıyor. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Osayi- Samuel, Luiz Gustavo ve Filip Novak, Gaziantep karşısında görev alıp, sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Beşiktaş karşısında görev yapamayacak.



Sakatlıkları nedeniyle zaten Szalai, Pelkas ve Crespo'dan yararlanamayacak olan Kartal, başka bir oyuncusunun da cezalı duruma düşmesini istemiyor.



YAPTIRIMI OLUR



Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre; Tecrübeli teknik adam, sınırdaki beş öğrencisiyle özel bir görüşme yapıp, "Kalan haftalarda her birinize çok ihtiyacımız var. Maçta kart konusunda mümkün olduğunca temkinli davranmalısınız. Sakın hakeme itiraz gibi bir konu nedeniyle cezalı duruma düşmeyin, bunun yaptırımı olur! Bu konuda dikkatli olacağınız konusunda hepinize güveniyorum" ifadelerini kullandı.



Mert Hakan, ligde oynadığı son 5 maçta 4 asist yaptı. Takımın en formda isimlerinden olan yıldız futbolcu, kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde oynayamayacak.



