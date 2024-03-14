İsmail Kartal'dan şampiyonluk ve kupa açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise karşılaşması öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan şampiyonluk ve kupa açıklaması!
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14 Mart 2024 19:26
Son güncelleme 14 Mart 2024 19:42
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise maçından önce açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal, "İlk maçta ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu gösterdik. Maçı kazanmasını bildik. Çok güçlü, genç, sistem takımına karşı oynayacağımızı anlatmıştık. Çok güzel reaksiyon vererek bunu gerçekleştirdik. Bu akşam da kendi evimizde aynı ciddiyetle, aynı şekilde planımıza sadık kalarak, kendi oyunumuzu oynayıp turu geçmek istiyoruz" dedi.

Deneyimli teknik adam, sözlerine, "Bu akşam burada taraftarımızla birlikte çeyrek finale çıktığımızda hangi takımla eşleşeceğimizi bekliyoruz. Tabii ki bu akşam turu geçmemiz gerekiyor. Önce bu akşamki turu geçelim, ondan sonrasına bakacağız" diye devam etti.

"GİDEBİLDİĞİMİZ YERE KADAR..."

İsmail Kartal, "Bu kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz demiştim, ben aynı yerdeyim, gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.

"ALLAH'IN İZNİYLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

İsmail Kartal, son olarak, "Oyuncularımız, biz teknik heyet her şeyin farkındayız. Allah'ın izniyle biz bu sene şampiyon olacağız ve bu kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz" diye konuştu.

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