İsmail Kartal'dan şampiyonluk mesajı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rizespor maçı öncesi takıma ve camiaya şampiyonluk mesajı verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan şampiyonluk mesajı
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17 Şubat 2024 15:56
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ligde Rizespor ile oynayacakları maç öncesinde Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'na konuştu.

İsmail Kartal, "Son haftalarda sadece bitiricilik konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bunu da düzelteceğiz. Herkes bize güvensin. Biz bu sene şampiyon olacağız." şeklinde konuştu.

"HERKES ÇOK MUTLU"

"Oyunun her alanında, bütün istatistiklerde hep lig lideriyiz. Rekorları alt üst ediyoruz." sözlerini kullanan deneyimli teknik adam, son olarak, "Takım içinde kavga huzursuzluk kesinlikle yok. Herkes çok mutlu." sözlerini sarf etti.

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